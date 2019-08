Abogada de Macarena Vélez: "Que haya sido retirada de ‘Esto es Guerra’ es lo más lamentable"

Síguenos en Facebook

La abogada de Macarena Vélez, Katty Cachay, se presentó en el programa de Carlos Cacho y habló de la actual situación que vive la chica reality tras haber sido una víctima más del abogado Adolfo Bazán, a quien denunció por tocamientos indebidos.

“Para Macarena fue un poco tardío (la respuesta de la ministra de la Mujer). Perdió el trabajo, perdió muchas cosas, no está en Lima, no quiere estar en Lima, porque se siente agobiada por los medios de prensa. Ha sentido mucho miedo, mucho miedo. En algún momento ella ya no quiso continuar con esto”, comentó la letrada en el programa '#YoCarlos'.

Asimismo, Katty Cachay cuestionó a la productora de 'Esto es Guerra' por haber decidido sacar del reality a Macarena Vélez cuando ella solo ha sido víctima de una agresión.

“Eso es lo más lamentable (que haya sido retirada de ‘Esto es Guerra’) y lo más desastroso, no haber tenido el respaldo correspondiente de su productora. Eso es lo que probablemente más le ha dolido. A ella le indican que fue un escándalo más. Creo que no se hicieron las investigaciones necesarias, sentenciaron sin los medios probatorios. No debió ser así, ellos debieron darle la oportunidad de que presente sus descargos, de que ella indique que está denunciando”, sostuvo indignada la abogada de Macarena Vélez.

"Macarena no la pasó muy bien los primeros días y ella llega muy mal a nosotros", sentenció la abogada sobre el estado en el que encontró a Macarena al no recibir el apoyo de su empresa de trabajo ni de su expareja Said Palao.