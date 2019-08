Abogado Adolfo Bazán se pronunció tras la denuncia de Macarena Vélez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El abogado Adolfo Bazán, quien fue acusado por Macarena Vélez de haberle realizado tocamientos indebidos en una discoteca, rompió su silencio y se defendió de las denuncias en su contra que han sido difundidas por varios medios de comunicación.

"Yo nunca he dopado a nadie, menos a la señorita (Macarena). La conocí simplemente unos minutos ahí. (...) Yo nunca la vi que estaba ebria, porque yo también estaba en una situación similar. Eso no sucedió así y yo voy a responder a las autoridades correspondientes", respondió el abogado de 46 años.

Asimismo, el letrado señaló que la denuncia de abuso sexual realizada por una joven el año pasado es mentira y que no se han mostrado todos los videos de las cámaras de seguridad.

"Ella estuvo conmigo, tratamos de tener relaciones, no pudimos, pero yo nunca la penetré ni nada. Como los dos estábamos borrachos, no pudimos tener relaciones sexuales", sostuvo Bazán.

"El examen médico legal de la señorita dice que no tuvo relaciones sexuales ese día y que no tiene ninguna lesión. El examen es concluyente. Ella miente y miente deliberadamente. Nosotros nunca forcejeamos ni nada, solo muestran un par de videos convenientemente, no han visto los videos completos", agregó sobre el caso.