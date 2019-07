Actriz Alessia Lambruschini sufrió un accidente y terminó con un corte en la ceja

Síguenos en Facebook

La pequeña actriz Alessia Lambruschini sufrió un accidente mientras dormía en su casa y terminó con un ligero corte en la ceja izquierda.

“Estaba durmiendo, iba a voltear y me caí de la cama, y con el impacto me golpeé un poquito mi cejita y me corté”, contó a Trome la actriz de 7 años que ahora será parte del circo de 'La Chola Chabuca'.

La actriz que interpretó a Estrella de niña en la telenovela 'Ojitos Hechiceros' terminó con dos puntos en la ceja producto del accidente.

“Lloré mucho porque me dolía, mi mamá estaba agarrando (la herida) para que no salga más sangre, pero ya está todo bien”, agregó Alessia Lambruschini que cursa el primer año de primaria.