Actriz Bella Thorne revela que es "pansexual y no lo sabía" (FOTO)

La actriz Bella Thorne sorprendió a sus seguidores al revelar su orientación sexual durante una entrevista con "Good Morning America".

"En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. No tiene que ser una chica o un chico, un él, una ella, un ellos, esto o aquello. Literalmente te gusta la personalidad. Solo te gusta un ser", manifestó la joven estadounidense de 21 años.

Pese a que en el 2016 se definió como bisexual, Bella Thorne volvió a hablar de su sexualidad al presentar su nuevo libro donde habla sobre los problemas que la aquejaron en el pasado para aceptarse y superar haber sido víctima de abuso sexual, además del bullying por su dislexia.

Cabe mencionar que, según la revista People, la actriz que fue estrella de Disney actualmente se encuentra en una relación a larga distancia con el cantante italiano Benjamin Mascolo.