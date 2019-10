Actriz que interpretó a la "maldita lisiada" reveló que fue víctima de bullying por ese papel

Síguenos en Facebook

Yuliana Peniche, actriz mexicana que interpretó a 'Alicia Montalbán Smith' en la telenovela María la del barrio, reveló el precio que tuvo que pagar en la vida real por ser llamada la "maldita lisiada" por la recordada 'Soraya Montenegro' (Itatí Cantoral).

En una entrevista para Infobae México, la artista señaló que se siente alegre que muchos la recuerden en internet su participación en la mítica escena de la novela que se emitió entre 1995 y 1996. Sin embargo contó que al principio no todo fue felicidad.

“Para mí es un orgullo pertenecer a esta gran escena icónica de las telenovelas mexicanas. Y el hecho de que esta telenovela y muchas otras de Televisa hayan llegado a todo el mundo, traducidas y dobladas, y que se acuerden de mí después de tantos años realmente es una bendición”, dijo la artista para luego revelar que fue blanco de bullying en su escuela y en la preparatoria.

“Cuando estaba chavita, iba en la secundaria cuando hice esa telenovela; entré a la preparatoria y toda la escuela me molestaba. En buena onda, antes no se decía bullying, y mala onda, me decían ‘mira, ahí va la maldita lisiada’”, contó Yuliana Peniche.

"Sí me hicieron algunas travesuras o cosas no muy agradables en la preparatoria la gente que quería molestar porque era la que salía en la tele, porque era ‘la maldita lisiada’, por ser un personaje de una niña paralítica", reveló en un segundo momento.

Recordemos que Yuliana empezó estudiando canto, actuación y baile en el Centro de Educación Artística de Televisa. Y a los 9 años debutó en su primer papel. Aunque su más grande fue en 'María la del Barrio'.

Hasta el momento la joven que ahora tiene 35 años sigue saliendo en las pantallas y ha aparecido en múltiples veces en "Mujer, Casos de la Vida Real", "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".