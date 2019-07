Actriz mexicana Cynthia Klitbo acusó de acoso sexual a Emilio Guerrero

Síguenos en Facebook

La actriz mexicana Cynthia Klitbo dio a conocer que fue víctima de acoso sexual de parte del conocido actor Emilio Guerrero, con el que mantuvo varios años de amistad.

Según la artista, tiene pruebas que sustentan su acusación. “Tengo fotografiado todo el chat dónde (empieza) a decirme cosas. Me da mucha vergüenza porque este señor me conoce desde que soy una niña. Ha sido mi amigo toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente que es”, dijo al programa 'De primera mano'.

Cynthia Klitbo explicó que Guerrero usaba términos que le hacían sentir incómoda, por lo que decidió romper su silencio.

Por su parte, Guerrero se defendió y asegura que si Klitbo planea convertir sus acusaciones en una denuncia, deberá presentar las pruebas.

"Tengo la conciencia tranquila”, dijo quien interpreta a Goyo en la serie Netflix 'Club de Cuervos'.