“¿En qué etapa de tu carrera consideras que estás?”, preguntamos a la cantautora peruana Adalí Montero, que sin traicionar sus raíces bluseras y rockeras, se da el gusto de lanzar “Miénteme”, una cumbia muy a su estilo. ”Yo creo que estoy en una etapa de renacimiento, como cuando llega el momento en el que tú dices, ya es momento de refrescar un poco, de empezar de cero, pero ya no a los 20, sino a los 42. Me siento más consolidada, con más experiencia, con ganas de explorar en las diversas vertientes musicales”, dice la intérprete.

Además, eres una intérprete que nunca le has tenido miedo a explorar musicalmente. En mis últimos temas hay fusión con jazz, con huayno y ritmos latinos, que ya indicaba que quería abrirme un poco más en el espectro. Y después de tanto tiempo allá en Argentina, pues te quedas no solamente con el rock, sino también con otros ritmos como la cumbia, como la bailanta que son influencia muy directa y que también muchos rockeros lo incluyen y siguen siendo ellos.

Lo importante en la música es crear y proponer a partir de la honestidad. Así es, y además la cumbia que he grabado es elegante, tiene una letra bien pensada, novedosos arreglos, incluso tiene toques de blues que es lo que le pedí al productor sino me iba a sentir extraña también. Todo lo que me implicó hacer este tema fue muy personal, muy Adalí, está mi sello, cante lo que cante y eso es lo que a me hace sentir bien.

Estuviste muchos años en Argentina, regresaste a tu país prácticamente para volver a empezar.

Totalmente, y no ha sido fácil volver a entrar en el mercado, volver a decirle a la gente, hola, Adalí está acá, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer música. Quiero cantar con otros intérpretes, pero me doy cuenta que el mercado sigue siendo muy cerrado, siguen existiendo los círculos donde es muy difícil entrar.

Hay que insistir, no darse por vencido. Así es, aunque está costando, pero eso no quiere decir que yo pare. El pasado fin de semana tuve un show hermoso, compartí con varios cantantes que no son los más mediáticos, pero si son talentos increíbles. Sigo dándome cuenta, más allá de la popularidad, que a pesar de los años,, el respeto que tienen hacia lo que hago y hacia mí como persona, es algo que valoro muchísimo.

Desde hace mucho siempre se escucha que no tenemos una industria musical fuerte, ¿a qué crees que se debe?.

Lo que falta son productores con una buena visión, con un buen concepto, que vean a una cantante que les va a generar realmente un gran proyecto que puede crecer mucho. Productores que realmente vean que se puede hacer algo masivo con nuestros artistas, alguien que confíe.

Pero últimamente han llegado productores para trabajar con el talento local.

Los que hay son productores que vienen de afuera y que te cobran una millonada por grabar cada canción y te venden el oro y el moro porque vas a cantar con tal figura internacional. Vienen acá a hacer negocios con los cantantes peruanos, negocian con la ilusión de la gente, negocian con las ilusión de los chicos, entonces, yo creo que falta también productores con conciencia, con verdad, con ganas de trabajar contigo, y ganar por supuesto, porque esto es un negocio, pero que también te respeten-

Eres una artista independiente, la forma que tienen muchos cantantes para manejar su carrera.

Hace poco viajé a México y tuve la suerte de conocer a un empresario que quería crear una productora independiente en México, y conversamos con la posibilidad de hacer una productora independiente y que tenga una sucursal aquí en Lima. Es así que se ha creado Cuartel Récord Perú, que es una sucursal de la matriz que está en México, y ellos están de alguna manera apoyándome, han hecho posible que yo pueda avanzar un poquito más.

¿Y cuáles serán tus próximos pasos?

Ahora que tengo una productora quiero ayudar a otros artistas que la siguen luchando como yo, voy a empezar a producir a otra gente, a otros chicos, porque yo sí sé qué es esto. Quiero ser más empática, quiero que confíen en mí, quiero ver cómo los ayudo para que realmente logren lo que quizás yo, no estoy logrando a corto plazo. Eso es lo que me ha nacido y lo quiero hacer.