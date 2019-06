Adamari López llora al leer las tiernas palabras que Edith González le dedicó a su hija (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Adamari López no pudo evitar quebrarse al recordar la fortaleza con la que Edith González llevó su enfermedad y la excelente relación que tenía con su hija.

La actriz puertorriqueña se encontraba en el programa 'Un nuevo día' cuando se confirmó la muerte de la actriz mexicana, por lo que quiso leer el mensaje que Edith González le dedicó a su hija por el Día del niño.

"Le dice que es el amor de mi vida, es tierna, inteligente, que ama la música, que tiene un corazón enorme. Dice: 'Dios me la prestó y yo creo que es mía. La gente me dice que es una niña muy buena y muy buena labor he hecho'", leía Adamari López entre lágrimas.

Adamari López, quien también sufrió de cáncer de mama, se quebró al hablar de los difíciles momentos que debió haber pasado Edith González durante su batalla contra el cáncer de ovario.

"Es muy fácil con la fortaleza que ella tiene para hablar en esos momentos de lo que es el cáncer y de la fortaleza que una tiene que tener para salir adelante. Es cierto, pero por dentro también debes haber pasado momentos súper difíciles en los que tenía que aguantar para demostrarle a su hija que uno puede luchar por las cosas que uno quiere", expresó muy conmovida la conductora de televisión.