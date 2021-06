Adamari López y Toni Costa anunciaron en redes sociales, hace un par de semanas, que estaban separados. Ahora ambos se muestran en sus redes sociales en diferentes lugares de Estados Unidos.

La conductora tuvo una cita junto a sus “seres queridos”. “Es sabadito de consentir a las personas que me consienten a mí”, señaló la actriz con una sonrisa en su Instagram.

En el clip, Adamari López presentó a las personas que la ayudan en casa. “Lili y Génesis, las dos personas que más me consienten, que me cuidan, que hacen todo en la casa para que yo pueda estar muy contenta y que me cocinan por lo general, porque yo no soy buena cocinera”, enfatizó.

Por su lado, Toni Costa se encuentra en California (Estados Unidos) probando la “verdadera” comida mexicana y a punto de iniciar una clase de zumba. Esto pese a que el inicio de semana se mostraba muy cerca de su hija Alaïa, pero los compromisos no faltaron.

Cabe señalar que Costa publicó como foto de perfil en Instagram una imagen al lado de su familia, por lo que dejó abierta la posibilidad de volver al lado de Adamari López.

