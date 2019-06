Aída Martínez cree que Vanessa Terkes exagera un poco, pero tilda a George Forsyth de "patán"

Síguenos en Facebook

Aída Martínez utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el caso de Vanessa Terkes y George Forsyth, luego de que la actriz peruana la incluyó en su denuncia policial.

"No encuentro el motivo por el cual Vanessa ha decidido ponerme en su denuncia como una de las mujeres maltratadas por George. Tendrá sus razones, pero siempre es bueno aclarar en mi tiempo qué es lo qué pasó con George cuando yo lo conocí y cuando salí con él", expresó la modelo peruana.

A través de sus historias de Instagram, Aída Martínez publicó varios videos en los que muestra cuál es su posición sobre la denuncia contra el alcalde de La Victoria, a quien considera un buen político.

"No considero que la vida amorosa de George Forsyth tenga que chocar con su carrera como político, yo creo que él es un excelente político pero puede que sea muy malo en el amor. Entonces, no voy a mezclar una cosa con la otra, quiero ser neutral, ni para Vanessa ni para George, porque yo creo que Vanessa está exagerando un poquito pero sí considero que George, a veces, se pasa de patán porque a mí me pasó, pero no hay que mezclar las cosas", sostuvo la exchica reality que se encuentra de viaje en Bali, Indonesia.