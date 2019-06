Aída Martínez revela cuándo el 'Loco' Vargas intentó besarla: "No sé si estaba separado o no"

Aída Martínez causó gran polémica al revelar durante su participación en 'El valor de la verdad' que Juan Manuel Vargas intentó besarla en alguna ocasión.

Luego de que Tilsa Lozano revelara información sobre cuándo habría ocurrido dicho encuentro, Aída Martínez terminó confesando que el hecho sucedió hace un año y medio.

“Lo que dijo Tilsa es verdad, fue hace un año y medio. No anoté bien mis fechas”, comentó la modelo arequipeña que estuvo como invitada en el programa de la ex 'Vengadora'.

Aída Martínez no quiso dar más detalles sobre si el 'Loco' Vargas habría estado distanciado de su pareja Blanca Rodríguez en aquella época.

"No sé (si estaba separado), no soy fanática del ‘Loco’. Esas cosas tendrían que preguntarle a él, si estaba en una ruptura o no... Ella (Blanca Rodríguez) no es mi amiga, él tampoco", declaró Aída Martínez a Trome.

“Un amigo de él me invitó a una reunión en San Miguel, en una casa. Estaban amigas mías modelos, fue una reunión familiar y gente del medio. Ya era tarde, yo había tomado, le dije a mis amigas que voy a tomar un taxi, luego salió él (Juan Manuel Vargas), para eso ya había bailado un par de canciones con él, habíamos hablado un poco (…) Luego él me dice ‘tranquila, yo te llevo’ y le digo ‘está bien, pero me voy con mis amigas’. Mis amigas me dicen 'anda, anda' y ahí es cuando ocurre que él intentó besarme", contó Aída Martínez en el sillón rojo.