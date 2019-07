Alejandra Guzmán echa de su concierto a hija del dueño del auditorio donde cantaba (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Durante un show en el Auditorio Telmex, México, la cantante Alejandra Guzmán detuvo su espectáculo para pedirle a una mujer que dejara de distraer a los demás asistentes, pero perdió la paciencia y pidió a los elementos de seguridad que la expulsaran.

De acuerdo con testigos, la mujer estaba en la primera fila del recinto dándole la espalda a la cantante, mientras intentaba platicar con los fans que tenía a lado, incluso algunos aseguran que lanzó comentarios ofensivos contra Alejandra Guzmán. “Los de adelante se pueden sentar, especialmente tú, si no te sientas te vas. De veras, te disparo yo el concierto que quieras. Todos están queriendo ver show menos tú y si no quieres vete, mi amor. De veras te disparo el concierto que quieras”, dijo la Reina del rock.

La mujer resultó ser hija de Raúl Padilla, presidente del patronato de la Universidad de Guadalajara, a quien además se le relaciona sentimentalmente con la actriz Itatí Cantoral, la recordada Soraya Montenegro en la telenovela “María, la del barrio”, y terminó por irse, no sin antes amenazar a la cantante.

“Pues me vale madres y no voy a respetar. Y aparte de eso me las va a pagar”, comentó la joven antes de irse en medio de los aplausos a la cantante.