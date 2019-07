Alessandra Denegri reveló su batalla contra la bulimia: "Me sentía tan incomoda con mi físico"

Síguenos en Facebook

La actriz Alessandra Denegri contó que luchó contra la bulimia y la depresión desde que empezó su carrera artística como modelo de catálogos, cuando apenas tenía 15 años de edad.

"Pienso que me he conquistado a mi misma, pero luego tropiezo, mi lucha por mi auto aceptación es constante, sobre todo cuando no logro callar la voz en la cabeza que me dice que no soy suficiente", escribió la joven en un primer momento.

Según contó, en su primer catálogo le pidieron perder peso en solo cinco días, luego le pidieron lo mismo en una telenovela y explicó que desde ese momento las cosas cambiaron en su vida.

"Me llamaron para hacer una campaña, me mostraron una referencia de una modelo y me dijeron '¿quieres hacerla? '. Tienes que bajar de peso para el próximo martes, me dieron aproximadamente 5 días. Yo no estaba con sobre peso, me veía como una adolescente normal, sin embargo ellos querían que cumpla, desde esa edad con un estándar absurdo de belleza y lo que es peor, venderle eso a las chicas que veían ese catálogo", señaló en su publicación de Instagram.

"Desde entonces empezó mi lucha con el espejo, la balanza, las dietas, bulimia, privaciones, excesos, depresión si me engordaba y la incapacidad de verme como soy", reveló.

Tras años en esa situación Alessandra Denegri señaló que le fue difícil aceptarse tal como es y que hasta el momento lucha para conseguirlo.

"En mi caso, siempre que veo una foto del pasado me veo bien y recuerdo como en ese momento me sentía tan incomoda con mi físico. El trabajo está en aceptarnos tal cual somos aquí y ahora. Pero qué difícil, ¿no?

Yo sigo en eso a veces pienso que me he conquistado a mi misma, pero luego tropiezo, mi lucha por mi auto aceptación es constante, sobre todo cuando no logro callar la voz en la cabeza que me dice que no soy suficiente", dijo.