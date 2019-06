Alexandra Hörler califica la denuncia de Vanessa Terkes como "despecho y maldad"

Síguenos en Facebook

La periodista deportiva Alexandra Hörler usó sus redes sociales para opinar sobre la denuncia de la actriz Vanessa Terkes hacia su todavía esposo y alcalde de la Victoria, George Forsyth.

"Para mí, solo es despecho, ganas de fregar y hasta maldad porque sabe lo que significa para él. Si las mujeres queremos ser respetadas, tenemos que respetarnos a nosotras mismas. Y si no te quieren ni te valoran pues te vas digna, antes de llevar la situación a niveles insostenibles", escribió en Twitter.

Hörler aseguró que lo narrado por Terkes, no es violencia, sino la falta de conocimiento y madurez.

"Para mí, no es violencia de género. Es una pareja que no se conoció, con incompatibilidad y sin madurez para hacer frente a la realidad y terminar. Y cuando no terminas, lo que no camina, las broncas van en aumento. Pero de ahí ¿a denunciarlo porque no la quisieron como quiso?", se cuestionó.

Añadió que la atención está en lo que ella calificó de 'pareja disfuncional' en vez de la violencia contra la mujer: "Vamos a mitad de año y ya contamos más de 60 feminicidios. Somos el 3er país con más violaciones."

Concluyó con esta mención: "Violencia es cuando te disminuyen, te insultan constantemente, te limitan, te prohíben vivir y te hacen depender. Si tu pareja te ignora o te engaña, pues lo dejas y ya! Respétate primero".