Alexandra Horler y su contundente respuesta a hombre que le dijo "anda a cocinar" (FOTO)

La periodista deportiva Alexandra Horler usó su cuenta de Twitter para comentar sobre las incidencias deportivas que se dieron en el duelo de la selección peruana y Brasil por la final de la Copa América, pero uno de sus seguidores tuvo una malcriada respuesta.

El hombre escribió: "Anda a cocinar". Horler no dejó pasar la agresión y decidió dar una contundente respuesta en la mencionada red social.

"Pobre infeliz. Si algo no te gusta, no me leas o no me sigas, pero respeta! Hombres como tú dan asco y joden el país. Por hombres como tú hay tanto machismo y violencia de género. Mejor lee el reglamento o vete tú a la cocina o a vomitar tu ignorancia por otro lado. Pobre retrógrado", contestó.

Tras la respuesta de la periodista deportiva, cientos de seguidores la apoyaron en su defensa de un comentario machista. "No se merece tu repuesta, tú vales más", "los hombres nos quieren mandar siempre a la cocina, eso le hace daño al país complejo de inferioridad de algunos machos alfas, asco total, por eso no avanzamos en todo el país", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Alexandra Horler no se dejó amilanar por el comentario del sujeto y siguió comentando, a través de Twitter, sobre la selección peruana en la final de la Copa América.