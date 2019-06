Alexandra Hörler termina relación con Luis Castañeda Pardo: "No tengo más novio y menos suegro"

Síguenos en Facebook

La relación sentimental entre Alexandra Hörler y Luis Castañeda Pardo llegó a su fin. Así lo dio a conocer la periodista deportiva a través de su cuenta de Twitter en el que indicó que "no tengo más novio y menos suegro".

"A ver, lo voy a decir solo una vez porque no debo explicar mi vida íntima. Yo no tengo más novio y menos suegro. Yo no soy responsable de los problemas o temas de otros, temas con los que jamás tuve que ver porque no fueron en mi momento ni he tenido ningún beneficio", fue la respuesta que dio la periodista ante un cuestionamiento que le hizo un usuario.

Como se recuerda, hace un par de meses, Hörler compartió unas fotos de un viaje a las Cataratas de Iguazú que hizo junto al hijo del ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, en el que se mostraban muy cariñosos, confirmando su romance.

"Lo elegí a usted, porque me di cuenta que valía la pena, valía los riesgos...valía la vida (Nunca mejor dicho, Neruda) Te amo @luchocastanedapardo", fue lo que escribió en ese entonces la comunicadora.

Mientras que el excandidato al sillón municipal, respondió: "¡Es solo el comienzo de una gran aventura a tu lado mi amor! #loveisintheair. Nos tomó por sorpresa y aunque con la guardia en alto, ¡el amor pudo más! Me siento orgulloso de estar a tu lado, eres una gran mujer @alexandrahorler".