Alexandra Méndez sobre Christian Cueva: "Yo hablé con la esposa de él y todo normal" (VIDEO)

La venezolana Alexandra Méndez, conocida como la 'Chama', explicó que habló en privado con la esposa de Christian Cueva tras dar a conocer que no le hizo caso al futbolista cuando este le escribía por redes sociales.

"Yo no he roto (ninguna familia), nada. Yo hablé con la esposa de él (Christian Cueva) y todo normal. No quiero decir más porque la respeto a ella. No lo respeto a él, la respeto a ella porque es mujer y me solidarizo con ella. No lo voy a decir porque es algo privado", señaló.

Además la joven señaló que hasta el momento no ha recibido alguna notificación legal de Christian Cueva, luego de que el deportista amenazó con tomar medidas legales en su contra por sus revelaciones en el programa 'El Valor de la Verdad'.

"Nada (no he recibido nada), y ovbiamente lo entiendo. Él tiene que decir algo en su defensa y lo que ha dicho es que va salir a demandar. La verdad no (tengo miedo). Yo no he mentido,yo tengo las pruebas. Él sabe la verdad. No pasó nada porque yo no lo permití", comentó.

La 'Chama' dijo también que le parece bien las disculpas de Cueva a su esposa, pero que esto no habría sucedido si él no se habría comportado de tal forma.

"Me pareció bien lo que hizo Cueva, de pedirle disculpas a su esposa porque se las merecía, pero si él no habría hecho nada, no habría pedido disculpas a su esposa. Si no hiciste nada y no me escribiste y yo no te choteé, no le pidas disculpas a tu esposa. Yo no quiero tocar el tema de ella por respeto a su embarazo", aseguró.

En otro momento la venezolana habló sobre su relación con Poly Ávila, quien denunció haber sido dopada en una fiesta a la que asistieron chicos reality.

Según la 'Chama', ella ya no tiene comunicación con la argentina, pero sí con Nicola Porcella.