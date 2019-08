Alfredo Benavides: Denuncian al cómico por no cumplir con pensión y visitas a uno de sus hijos

Síguenos en Facebook

Alfredo Benavides fue denunciado por no pasar la pensión de su último hijo. La madre del menor, Saida Fagre, contó que el cómico se desentendió del menor desde hace seis meses.

En un informe emitido por Día D, la denunciante asegura que el hermano de Jorge Benavides la tiene bloqueada del WhatsApp y no le responde las llamadas.

Incluso en un momento de la entrevista, Saida Fagre hizo escuchar a la reportera unos audios en los que le deja mensajes a Alfredo Benavides y lo critica por ser tan “malo” y “frío” con su hijo.

En el mismo audio, la denunciante le cuenta a Benavides que su hijo fue retirado del colegio por no pagar la mensualidad.

“¿Cómo puede llevar el nombre del “Niño Alfredito” cuando no respeta a su hijo?”, dice Fagre durante la entrevista y agrega que el propio cómico le dijo que le haga un juicio legal para acordar el monto.

Según cuenta la expareja de Alfredo Benavides, tras salir embarazada en 2007, el cómico nunca se mostró interesado en apoyarla con su hijo, al punto que la primera vez que hizo la denuncia pública fue en 2014.

Recién en 2018, el cómico se hizo la prueba de ADN y él mismo se comprometió a hacerse responsable en caso el resultado fuera positivo.

"Esta mañana me hice la prueba, luego de llamar a la doctora Rosario Sasieta, y en 20 días sabré los resultados. Si el niño, que se llama Yamil, resulta siendo mi hijo no tendré ningún problema en reconocerlo y asumir todas mis responsabilidades. Además quiero conocer al niño y la doctora Sasieta está intercediendo para lograr esto y que no haya problemas", dijo en aquella ocasión a la revista MagalyTeve.