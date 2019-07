Abencia Meza sobre nulidad de su sentencia: “siempre supe que era inocente” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Al cumplirse 10 años del crimen de la cantante folclórica Alicia Delgado, el caso que conmocionó a un sinnúmero de personas aún no ha sido esclarecido.

En entrevista con el dominical "Día D", Clarisa Delgado, hermana de la fallecida artista aseguró que es totalmente indignante que el caso de su hermana no encuentre justicia a pesar de que han pasado 10 años.

"Parece que hubiera pasado medio año, un año, son diez años. Es doloroso, indignante que mi hermana hasta el día de hoy no encuentre justicia. Que digan que va a salir libre (Abencia Meza), que la van a absolver. Lo único que quiero es que mi hermana descanse tranquila", relató la mujer muy conmocionada.

A dos meses de la declaración de nulidad de la sentencia de Abencia Meza por parte del Tribunal Constitucional, la 'reina de las parranditas' agradeció la decisión mediante una carta enviada al programa dominical, donde también pidió salir en libertad lo más pronto posible.

"Gracias a Dios por darme una luz en mi vida. He dicho y diré que soy inocente de lo que se me acusaba. Han pasado 9 años y por fin el Tribunal Constitucional dio el fallo. Los magistrados analizaron y encontraron lo injusta que fue mi condena. Me alivió, pero aún sigo en una angustia, hoy sigo presa".

Luego continuó con: "Ya han pasado 2 meses y aún no se pronuncian. Para mí 2 meses son como dos años, imagínense 9 años, es una eternidad".

En una parte de la carta, la cantante folclórica comentó que su condena fue por discriminación sobre su orientación sexual.

"Señores jueces, piensen que soy su hija o tal vez su madre que sufre el día a día detrás de estas frías paredes clamando justicia, gritando mi inocencia. Sé que el eco de mi ser se hará escuchar y ustedes entenderán que es injusto condenar a un inocente solo por la presión mediática o tal vez por la homofobia. No es pecado ser homosexual".



Declaraciones del abogado de Abencia Meza

En el reportaje, se le preguntó al abogado de Abencia Meza si se investigó a alguien más sobre el crimen de Alicia Delgado.

“No nunca. Ese es otro grave problema que presenta. Todo estuvo sesgado a investigar a Abencia Meza. Es conocido, muy conocido, que el departamento fue aseado, por alguien, estando el cuerpo (Alicia Delgado) en la habitación. Y nunca nadie hizo una investigación que yo sepa. Limpiaron toda la escena del crimen”, comentó Humberto Abanto.