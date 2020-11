La exactriz mexicana Allisson Lozz reveló a sus seguidores en las redes sociales que está perdiendo la visión y que, según los doctores, se quedará ciega aproximadamente en dos años.

“Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada, esperemos que la tecnología avance más, pero sí”, contó Allisson Lozz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La recordada actriz de telenovelas como ‘Al Diablo con los Guapos’ y ‘Alegrijes y rebujos’ también contó que usa lentes desde segundo de primaria.

La joven esperaba operarse cuando cumpliera la mayoría de edad; sin embargo, al cumplir 18 años los doctores le informaron que su córnea estaba muy dañada y que no podía someterse a ninguna cirugía.

“Cuando tenía 18 años, yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Y yo vivía en ese momento en Chihuahua. Y me dijeron, ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba. Me acompañó mi esposito, mi papá, estábamos todos emocionados y me dieron esa noticia”, agregó en el video.

El mismo diagnóstico recibió al acudir a una prestigiosa clínica de Estados Unidos. “Obviamente esa noticia para mí fue horrible y vine a EEUU a corroborar. Fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo, exactamente lo mismo”, contó triste Allisson Lozz.

