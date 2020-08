La conductora de televisión, Almendra Gomelsky agradeció a todos sus seguidores y compañeros del medio por su apoyo y solidaridad luego que diera a conocer que lamentablemente su padre falleció a los 85 años.

Así lo hizo a través de una transmisión en vivo por sus cuentas en redes sociales de Instagram y Facebook.

“El motivo que me trae es un agradecimiento total a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en estas semanas complicadas… Es casi inevitable no emocionarme con ustedes porque es increíble cómo me acompañaron estos días. A muchos de ustedes no lo conozco, no nos conocemos en persona pero pasan a ser muy importantes y pasan a ser ese soporte, no solo mío sino de mi familia también, porque al final siempre están ustedes en nuestras conversaciones. Así que gracias de verdad”, señaló entre lágrimas la querida ex Dalina.

“Estoy segura de que él quisiera que les agradezca, quisiera que siga con mi trabajo que lo he suspendido durante dos semanas y media porque no era fácil. En la primera semana porque estuvimos correteando con él sin saber cómo iba a acabar y segundo porque pasó el desenlace y uno necesita tiempo para restaurarse pero igual es importante volver a trabajar y volver a la vida misma…”, añadió la conductora de TV, que se ganó el corazón de todos los peruanos y de gente de toda América Latina gracias a su trabajo en el programa infantil ’Nubeluz’.

Almendra también agradeció a sus compañeros del medio por su solidaridad. Aseguró que nunca se sintió sola durante este duro momento debido a los saludos que recibió. Además, contó que su padre tuvo COVID-19 pero que se complicó por ser un paciente de riesgo.

“Yo dudo mucho que ese (el COVID-19) haya sido el motivo de lo que pasó con papá. Nos dimos cuenta en este episodio que él tenía efisema (pulmonar). Fumó por muchos años, a pesar que le cantaba ‘Papi deja de fumar’. Casi 50 años fumando aunque hace 20 años que no lo hacía pero es difícil recuperarse por más que seas una persona muy sana. Cuando le dio la neumonía apareció este efisema que complicó las cosas. Además, mi papá era un paciente cardíaco, hace 20 años fue operado del corazón, tenía 4 bypass y cuando pasan estas cosas todo se complica a los 85 años”, reveló Gomelsky.

Incluso recordó que su padre fue un hombre que vivió con mucha pasión, que siempre se preocupó por su salud, que les inculcó cuidarse, y que intentó ser muy apasionado en todo lo que hacía. “Se fue con una tremenda admiración de parte mía”, señaló emocionada Almendra.

Katia Condos, Rossana Fernández-Maldonado, Ernesto Pimentel, Marcos Zunino, Vanesa terkes, Mónica Hoyos, Gachi Rivero colocaron corazones al video que realizó Almendra en señal de afecto y solidaridad por su perdida.