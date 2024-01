La reconocida exanimadora infantil Almendra Gomelsky compartió a través de sus redes sociales una noticia impactante con sus seguidores, la artista reveló que ha sido diagnosticada con cáncer y se someterá a una intervención quirúrgica en el futuro cercano.

Almendra Gomelsky, quien es querida por miles de peruanos desde su papel como Dalina en Nubeluz en los años 90, y recientemente como parte de ‘Mujeres de la PM’ junto a otras reconocidas actrices nacionales, se mostró firme ante la situación y compartió un mensaje de aliento público.

En su mensaje, la recordada ‘Dalila’ resaltó la importancia de los exámenes médicos regulares y la prevención. Reveló que fue diagnosticada con un carcinoma en el labio y que la cirugía es la siguiente etapa en su lucha contra la enfermedad.

“ La palabra “cáncer” siempre dará miedo ❤️‍🩹, pero lo importante siempre es estar un paso adelante, haciéndonos nuestros chequeos y prevenir. Tengo un carcinoma en el labio y hay que hacer una cirugía. Estoy en las mejores manos! Y todo estará bien!! “NO ES GRAVE” Gracias a todos los que me escribieron por interno, he sentido un calorcito en mi corazón muy lindo. El mejor consejo siempre será: hazte todos los chequeos que puedas, nunca es tarde, no tengas miedo . 🙏🏻 Los tuyos siempre estarán para ti”, se lee su publicación compartida en Instagram.

¿Qué es un carcinoma?

El carcinoma de células escamosas de la piel, como el que Almendra Gomelsky ha compartido que padece, es un tipo de cáncer que comienza en la piel y, aunque generalmente no es mortal, puede causar complicaciones graves si no se trata a tiempo.