Alondra García Miró posa en revista: "Estoy pasando por un buen momento" (VIDEO)

Alondra García Miró salió hoy como portada de la revista 'Cosas' tras los recientes rumores de un supuesto regreso con Paolo Guerrero pues se conoció que la modelo viajó este año algunas veces a Brasil, luego de que Thaísa Leal confirmó que estaba soltera.

"Alondra García Miró rompe su silencio. La empresaria y modelo debuta como actriz, mientras la prensa especula con su situación amorosa. "¿Qué nos dice Alondra en su primera entrevista en dos años?, dice la portada de la revista.

En una primera parte de la entrevista, la actriz aclara que la entrevista no debe girar al futbolista. “No quiero que esta entrevista esté relacionada con él”, explicó.

“Nunca he dejado de ser apasionada, pero ahora lo traduzco a mi trabajo. Estoy pasando por un buen momento. He aprendido y crecido mucho, tanto en lo laboral como lo personal desde la última vez que me entrevistaste. No ha sido fácil pero aquí estoy”, contó también la 'ojiverde'.