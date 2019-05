Amanda Portales: "Yo participé en la no revocatoria de buena fe" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Con 54 años vigentes en la música andina, Amanda Portales reconoce que el camino no ha sido fácil, pero asegura que su sencillez y sus ganas de reinventarse musicalmente han sido claves para mantenerse triunfante durante más de 5 décadas. Hoy, “La Novia del Perú” habla sobre su carrera artística, su relación con la política y sus próximos proyectos.

¿Cómo inicia su interés por la música?

Inició a muy temprana edad, de la mano con mis señores padres, tanto Lucio Portales, natural de Huánuco, como mi mamá, Irene Sotelo, conocida como la “Dama Elegante del Folclor”. Propiamente, canto desde que tengo uso de razón. A la edad de los 3 años subí a un escenario, el ya desaparecido Coliseo Nacional.

Por sus padres artistas, ¿sentía que tenía una valla muy alta?

Creo que, como todo sueño, se puede cristalizar si te gusta lo que realmente haces. A mí me encantaba estar en el escenario, disfrutaba el momento. Aún siendo pequeña me gustaban las luces y me dije: “Quiero ser una artista que tenga un nombre”.

En una entrevista afirmó que “moría por ser policía”...

Sí, me gustaría también, por ejemplo, pertenecer a la Policía de investigaciones, lo que antes era la PIP. Eso va a la par con mi arte, porque soy una persona sigilosa, muy observadora, una mujer fuerte, de un carácter tremendo, pero también soy muy protectora.

¿Estas cualidades la motivaron a ser la gestora del Día de la Canción Andina?

Yo decía: “Hay un Día de la Canción Criolla, se celebra aquí y allá. ¿Y por qué no se puede celebrar así un Día de la Canción Andina?”. Entonces, en una condecoración del Estado peruano conversé con el expresidente Alejandro Toledo, quien me preguntó: “¿Qué desearía?”. Le respondí: “Sería lindo tener un Día de la Canción Andina”. Él quedó impactado con el pedido.

Entonces, ¿se trabajó en conjunto con las autoridades?

Me enteré de que existía una Comisión del Día de la Canción Andina, en la cual no me incluyeron. El señor Alejandro se portó mal en ese sentido. En una palabra, estaba robando mi pedido.

En relación al ámbito político, ¿se arrepiente de haber participado en la no revocatoria?

En la vida uno no puede arrepentirse de las cosas que hace. Que se pueden mejorar y superar cosas sí. Yo conocí a la señora Susana (Villarán) haciendo labor social. Yo participé en la no revocatoria de buena fe, porque se me pidió un respaldo.

Entonces, ¿usted nunca recibió un pago por su participación?

El público me conoce, sabe cuándo colaboro. Si me hubieran pagado, lógicamente estaba en mi derecho de cobrar, porque es mi trabajo y mi imagen, pero a mí me pidieron un respaldo, colaborar. En ningún momento me preguntaron: “¿Cuántos son tus honorarios?”. Por eso es que me he indignado y fastidiado.

Volviendo al mundo artístico, ¿qué opina sobre las fusiones musicales?

Lo he hecho, me han criticado, pero no me importa. He fusionado la música negra con la música andina, por ejemplo el “Jipi Jay”. He tenido la suerte también de poder cantar con Eva Ayllón, Fabiola de la Cuba, entre otros.

¿Le interesaría hacer fusión con algún género moderno?

Hay un chico que quería hacer fusión con música urbana. Y yo dije: “Por supuesto”. Uno se reinventa cuando lo hace y quizá por eso sigo vigente. No cierro posibilidades. Yo siempre digo que la música es el lenguaje universal que nos une.

¿Qué cualidad le ha permitido mantenerse en la música durante tantos años?

Soy una persona fuerte que no se amilana. A veces confundimos la humildad. Yo soy muy sencilla, pero no soy humilde. No tengo poses de estrella, soy una persona común y corriente.

¿Qué se verá en el evento por el Día de la Canción Andina?

El sábado 15 de junio, como cada año, son 13 años de celebración y, como gestora de ese día, los invito desde las 6 de la tarde en el Parque de la Muralla. Estaré junto a Wayanay, Eusebio Chato Grados, entre otros artistas.

CIFRAS

Más de 50 años de trayectoria artística tiene en el mundo del folclor.

En 2017 fue nombrada madrina de la Peruvian Parade en Los Ángeles (Estados Unidos).

PERFIL

Amanda Portales, intérprete y compositora. Es además gestora del Día de la Canción Andina. Produce y dirige el programa radial Fiesta andina. Fue nombrada Patrimonio Cultural y Embajadora de la Marca Junín (2017).