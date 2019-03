Caroline Visser: "Angie Jibaja llamaba a sus amistades y le facilitaban la droga"

Síguenos en Facebook

La modelo Caroline Visser, amiga de Angie Jibaja, narró lo que vivió al acompañar a la modelo y actriz en el momento en que esta última despareció días atrás.

Caroline Visser confesó que volvió a consumir drogas, todo ello tras problemas con el padre de su hijo que se opone a su amistad con Angie Jibaja: "Recaigo después de haber tenido una fuerte discusión con mi pareja porque él no quería que yo me quedara ahí, ya de por sí ya teníamos unos días complicados por mi amistad con ella, porque él no quiere que yo esté con ella".

Además, narró que tras haber estado junto a Angie Jibaja desde hace dos meses, es la primera vez que habrían consumido drogas juntas.

A la pregunta de quién les dio las drogas, Caroline Visser se mostró dudosa pero finalmente dio a conocer que fueron los conocidos de Angie Jibaja los responsables de ello: "Ella (Angie) llamaba a sus amistades y se la facilitaban", reveló.