Consultada por América Hoy sobre el polémico cumpleaños de Pamela Franco, Vanessa Pumarica, amiga de la cantante, negó que Christian Cueva haya estado presente en la celebración y aseguró que nunca lo vio. Sin embargo, opinó que el futbolista estuvo muy enamorado de su amiga en el pasado.

“No creo que haya sido una obsesión, yo creo que él (Cueva) ha estado enamorado. Ahora no sabría decirte porque yo no hablo con él”, dijo Vanessa.

Consejo a Pamela López

Por otro lado, Pumarica se animó a darle un consejo a Pamela López, la todavía esposa y madre de los hijos de Christian Cueva:

“A veces hay actitudes que una como mujer deberíamos darnos cuenta de que no es, pues, y no podemos obligar o insistir en algo que probablemente no pueda funcionar porque con todo lo que pasó, yo, si fuera ella (Pamela López), no viviría tranquila”, indicó Pumarica

Amiga de Pamela Franco sale a defenderla