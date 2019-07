Andrea Llosa reveló incidente que sufrió en Venezuela cuando era aeromoza (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Andrea Llosa reveló en el programa Magaly TV la desafortunada experiencia que vivió en Caracas, Venezuela, cuando trabajaba como aeromoza.

Resulta que un hombre casado en estado de ebriedad y le insistió a que se una a su grupo, pese a que ella había reiterado su respuesta con un tajante no.

"Eran cosas horribles. En un algún momento recuerdo y te voy a decir porqué me fui. Estaba en Caracas y decido no tomar, había un grupo y había un chico que era casado. Me fui a dormir y él había tomado, me llamaba y me decía por qué no bajaba. Yo le digo que no me da la gana de bajar", expresó la periodista.

Andrea Llosa, ante la insistencia y la falta de respeto, decidió responder con una fuerte lisura para que el sujeto la pueda dejar en paz.

"Me trató de lornear, como yo era chibola. 'Acá todas son iguales', me dijo. Yo le menté a la madre, con esa elegancia que me caracteriza, el chico como que no me dijo nada y mi tío que era capitán le dijo 'deja de molestar a mi sobrina', se armó toda una bronca", manifestó.

Por este motivo, decidió dejar de ser aeromoza y estudió educación inicial, cuya carrera abandonó para iniciar su camino en el periodismo.

"Llegué a mi casa y decidí no hacer hostes. Un día me levanté muy temprano porque era de madrugada, tenía vuelo a las 03:00 a.m., y dije que no quiero volar más. Estudié educación inicial y después ya me metí en el tema del periodismo", indicó.