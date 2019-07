Andrea Luna y su padre son denunciados por taxista por presunta agresión en la calle (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz Andrea Luna y su padre David Luna fueron denunciados por un taxista que los acusa de haberlo agredido en plena vía pública. El incidente ocurrió el pasado 27 de junio en el distrito de Jesús María y quedó registrado por el celular del conductor.

En los videos que difundió el programa de Magaly Medina, se puede ver a la actriz peruana intentando calmar a su alterado padre mientras que el taxista vocifera que ambos lo agredieron.

"Has entrado a mi carro, me has agredido. Andrea me has arañado la cara, mira, me has arañado mi cara", se escucha decir al conductor en medio del escándalo que ocurre en plena calle.

El conductor identificado como Yoshi García Gonzalez acudió a la comisaría para realizar su denuncia señalando que fue agredido "física y verbalmente por tocarle el claxon para que avance porque estaba afectando el tráfico".

Pronunciamiento del padre de Andrea Luna

Por su parte, el mismo día que ocurrieron los hechos, 27 de junio, el padre de Andrea Luna utilizó sus redes sociales para dar su descargo sobre el incidente que vivieron en los exteriores de un teatro.

"Mi hija y yo acabamos de ser objeto de la miseria moral y la insolencia de un conductor de un taxi en plena puerta del teatro, en el momento que nos íbamos a estacionar, no paró de tocar el claxon y vociferar hasta que pudiéramos entrar al estacionamiento. Al pasar por nuestro lado se sobreparó y siguió con sus insultos y gestos faltándonos el respeto", escribió el señor David Luna en su cuenta de Facebook.

Asimismo, el padre de la actriz peruana aseguró que no es la primera vez que su hija recibe ese tipo de acoso y agresión en las calles.

"Mis límites de tolerancia fueron rebasados y me acerqué para que me diga qué le estaba pasando. Inmediatamente sacó su celular y empezó a grabarnos mencionando el nombre de mi hija repetidamente y continuando con su cobarde provocación... Estaba clarísimo que este tipo hacía premeditado esta lamentable situación", se lee en su publicación.