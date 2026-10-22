Andrea Martínez se une a la reconocida Ruth Karina en “Menjunje”, una colaboración que promete poner a bailar al público al ritmo de la tecnocumbia y, al mismo tiempo, rendir homenaje a la riqueza cultural de nuestra Amazonía.

Pero “Menjunje” es mucho más que una canción para bailar. Es una celebración de la tierra colorada, de sus costumbres y de esos menjunjes que, entre tradición y sabiduría popular, alivian las penas y forman parte de la memoria de su gente. Una propuesta que conecta generaciones a través de la música y reivindica el orgullo de ser amazónico.

El videoclip fue grabado íntegramente en Pucallpa y recorre lugares emblemáticos que guardan la esencia de la ciudad, como el icónico Mercado 2, el tradicional pasaje Justiniano Zegarra, la restinga y hasta la casa de los abuelos de Andrea Martínez. Espacios llenos de historia, recuerdos y vida cotidiana que se convierten en parte fundamental de esta historia musical.

La producción también destaca por reunir a profesionales audiovisuales de Lima y talentos ucayalinos, en una experiencia de trabajo conjunto que demuestra que la música peruana tiene mucho por contar cuando sus regiones, artistas y culturas se encuentran.

Y qué mejor compañía para esta aventura que Ruth Karina, una de las grandes maestras de la tecnocumbia peruana, cuya trayectoria y conexión con el público aportan fuerza y autenticidad a esta colaboración. Su encuentro con Andrea Martínez celebra el legado de un género que ha puesto a bailar a todo el país y que sigue conquistando nuevas generaciones.

AMBROSÍA: Sabor amazónico que conquista fronteras

«Menjunje» forma parte de AMBROSÍA, un proyecto musical que busca contribuir a la descentralización de la música nacional, impulsar la originalidad artística y poner en vitrina la riqueza cultural de la Amazonía peruana.

La propuesta explora los ritmos de la selva, especialmente la tecnocumbia, y reconoce a las mujeres que han marcado su historia. Por ello, cuenta también con la participación de dos grandes referentes del género: Rossy War y Ana Kohler, en un homenaje a las voces que han mantenido viva esta expresión musical.

El proyecto ya viene cosechando importantes reconocimientos. Sus canciones y videoclips han recibido distinciones nacionales e internacionales, entre ellas el premio a Mejor Videoclip LATAM en los Premios PRISMA de Buenos Aires, uno de los festivales más destacados de la escena audiovisual latinoamericana.

Con “Menjunje”, Andrea Martínez reafirma su apuesta por una música con identidad propia, capaz de conectar con las raíces y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro. Esta vez, la invitación es a recorrer Pucallpa a través de sus sonidos, sus paisajes y sus tradiciones, junto a una Ruth Karina que vuelve a demostrar por qué es una figura imprescindible de la tecnocumbia peruana.