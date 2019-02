Andrea Montenegro perdió su trabajo tras ser acusada de hacer películas para adultos (FOTO)

Síguenos en Facebook

La actriz Andrea Montenegro denunció en sus redes sociales que fue despedida de su trabajo como profesora de actuación, tras ser acusada de haber participado en películas para adultos.

"Este fin de semana ha sido triste para mi familia. Una mujer en la que confiaba, me hirió profundamente. Puso en duda mis capacidades como artista, madre y profesional. Cuestionó mi camino de vida, mis elecciones y tachó mi pasado con el nombre de 'error'", contó la actriz peruana en una extensa publicación.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Montenegro se mostró muy afectada por haber sido criticada y humillada por su pasado, en el cual realizó diferentes desnudos para algunas producciones y sesiones fotográficas.

"Me quitó mi trabajo y mis alumnos, en los cuales tenía yo mucha fe. Pues si algo conozco desde hace más de 20 años es mi oficio sagrado de actriz. Ella no lo sabe, no me conoce, piensa que me dedico a oficios inmorales. Confundió mi trabajo con pornografía. Aseguró que soy una mala imagen para su negocio y lo más duro es que me ve como una mala influencia para los niños y jóvenes", agregó la modelo sobre la discriminación que habría sufrido frente a su hija mayor.