Andrea San Martín se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su expareja, Juan Víctor Sánchez, la acusara públicamente de haber maltratado física y psicológicamente a su hija de tan solo 3 años de edad.

El extripulante de cabina llegó hasta el programa de Andrea Llosa para revelar audios que demostrarían que la pequeña es violentada por parte de la conductora de “La banda del Chino”. Asimismo, llevó como testigo de estos hechos a la exniñera de la pequeña.

¿QUÉ SE OYE EN LOS AUDIOS?

En los audios difundidos por Juan Víctor se puede oír a la modelo alterada y bastante ofuscada, pues no paraba de gritarle a la pequeña para que deje de llorar.

“¿Cómo se dice? ¡cómo se dice! Una vez más que yo escucho una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste!... “Cálmate... te voy a pegar. ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Qué te calles! Si no te callas no te voy a llevar al baño”, se oye en los audios, esto mientras la menor no puede dejar de llorar.

EL TESTIMONIO DE TRES NIÑERAS:

En el programa de ATV también se presentó una mujer de nombre Juana, quien estuvo a cargo del cuidado de la pequeña desde que tenía seis meses de nacida. Ella contó que fue testigo de las actitudes violentas por parte de la conductora de “La Banda del Chino” y que eso ocurría cuando la obligaba a comer.

Los investigadores del programa de Andrea Llosa también mostraron el testimonio de otras dos empleadas del hogar que trabajaron en casa de la influencer.

María Reyes Bordones contó un episodio en el que Andrea San Martín utilizaba palabras soeces cada vez que su hija la interrumpía en su oficina. “Le lanzaba un zapato, lo que ella tuviera se lo lanzaba a la pobre niña, y la niña venía llorando, como temblando, hacia mí”, comentó.

De igual forma, Betzabé Penachi Palomino dijo que presenció el momento en que la modelo golpeó en el rostro a la pequeña dentro de su automóvil. “Estábamos en el carro y ella (Andrea) dijo una lisura. Cuando la bebé lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”, lamentó.

MARCADA POR EL ESCÁNDALO:

Esta no es la primera vez que Andrea San Martín se encuentra en medio de una polémica. Antes de reconciliarse con Sebastián Lizarzaburu, la modelo y el ‘Hombre Roca’ protagonizaron innumerables enfrentamientos en televisión desde que iniciaron su romance en el 2013.

Después de varias idas y venidas, Andrea y Sebastián retomaron su relación tras el nacimiento de su hija Maia en el 2015, sin embargo, poco tiempo después, la influencer lo acusó de haberla maltratado física y psicológicamente.

Del mismo modo, el exchico reality acusó a la conductora de televisión de no permitir que vea a su hija. Tras el paso de los años, ambos lograron superar sus diferencias y actualmente viven juntos.

En octubre del 2019, Andrea San Martín volvió a ocupar las primeras planas luego que Fabio Agostini confesara en “El valor de la Verdad” el supuesto encuentro íntimo que tuvo con ella y Melissa Paredes.

