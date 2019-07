Andrea San Martín y Deivis Orosco se abrazan al reencontrarse después de años (VIDEO)

Andrea San Martín y su expareja Deivis Orosco se reencontraron después de años en un evento de promoción de un concierto, reveló el programa 'Válgame Dios'.

La modelo saludó con un beso y un abrazó al cantante, quien charlaba con Leslie Shaw. Además San Martín explicó que hace tiempo que no veía a su expareja y que no mantiene comunicación con él desde hace tiempo.

"Yo no tengo ningún tipo de relación con él. No hablo con él y no tengo comunicación con él desde un montón de años, pero las últimas conversaciones que tuve con él en su momento han sido de lo más normal y todo bien. Yo no tengo roche con nadie", respondió Andrea San Martín sobre Deivis, quien mantiene una relación con Cassandra Sanchez De Lamadrid Newton, hija de Jessica Newton.

Por su parte, Deivis Orosco también habló sobre el relación cordial que mantiene con su ex enamorada. "Andrea es una persona con la que he compartido mi vida y una etapa muy linda de nuestras vidas. Hoy ya tiene su vida hecha y claro que sí tenemos una buena relación. Sí claro que sí (los mejores recuerdos) como cada uno en su relación", comentó.

Recordemos que Deivis Orosco y Andrea San Martín mantuvieron una relación por años hasta el 2012.