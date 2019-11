Andrés Calamaro regresa a Perú con su gira “Cargar la Suerte”

Síguenos en Facebook

Andrés Calamaro vuelve a Perú con su gira “Cargar la Suerte”. El cantante argentino se presentará el 29 de marzo de 2020 en el Plaza Arena Jockey.

La noticia fue confirmada por la empresa Kandavu a través de sus redes sociales, aunque sin dar mayores detalles.

“El gran Andrés Calamaro llega a Lima este 29 de marzo de 2020 como parte de su exitosa gira ‘Cargar la Suerte’. Uno de los más importantes cantautores del rock en nuestro idioma regresa a nuestro país con su nuevo álbum, también llamado ‘Cargar la suerte’”, se lee en la publicación.

“Prepárate para cantar con ‘El Salmón’ sus grandes éxitos de siempre y las canciones de su nuevo disco en su show imperdible para los amantes del rock”, finaliza el anuncio.

Hay que recordar que en 2017, Andrés Calamaro dio dos conciertos. Esto luego de que se agotará la venta de la primera fecha, en 24 de mayo, agregando una para el 26 de junio.

Respecto a la actualidad de Calamaro, hace poco generó polémica por, presuntamente, haber consumido marihuana durante un concierto en Montevideo.

No obstante, el cantante argentino publicó en sus redes sociales un mensaje en el que niega estas especulaciones, tras la difusión de un video.

"Si tengo que ser sincero, no fume hierba uruguaya en el Arena de Montevideo. Saqué del bolsillo un pitillo ‘de los míos’, fumo siempre lo mismo desde hace 25 años y no le entro a la marihuana -del siglo 21- porque es muy fuerte. Además llevaba un mechero (encendedor) rebelde, que no me dio candela a la primera vez", se lee en su Facebook.