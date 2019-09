Andrés Hurtado y su encuentro con los ‘extraterrestres’: “Son gigantes y hay buenos y malos”

Síguenos en Facebook

Andrés Hurtado, es uno de los personajes más populares de la farándula limeña. En esta ocasión, el conductor de TV tuvo una entrevista para Exitosa, en la que confesó que tuvo un encuentro cercano con‘extraterrestres’, a quienes llama ‘Hermanos superiores’.

"Exactamente hace 28 años, en mi pobreza extrema, ni siquiera tenía televisor, los "Hermanos superiores" (extraterrestres) me dijeron: tú vas a ser el (Augusto) Ferrando de la televisión peruana". No saben cómo me reía por dentro", dijo Andrés Hurtado.

En un momento de la entrevista, Nicolás Lúcar comentó que hay políticos que acuden a brujos para saber su futuro. Este comentario le molestó a Hurtado.

"No te lo permito, Nicolás, no te lo permito. Estás equivocado. Yo no voy a brujos. Donald Trump y Obama estaban conectado al igual que mi persona. Y Rubén Jungbluth te lo puede decir acá. Presenté 7 reportajes cuando nadie sabía que Trump, año y medio antes, Rubén dijo astralmente que sería presidente de Estados Unidos", contestó.

¿Qué son los ‘Hermanos superiores’?

Según Andrés Hurtado, los ‘Hermanos superiores’ son los extraterrestres. Esta especie mide más de 8 metros de altura.

"Son muy gigantes, hay buenos y malos. Miden cerca de 8 metros. Es impresionante, quizás mucha gente podría decir que estoy loco", confesó Andrés.

Sobre los políticos

Andrés Hurtado comentó también que para ingresar por la puerta de la política es no ser político.

“No me importa si aparezco o no en las encuestas, jamás me van a poner en las encuestas a mí porque lógicamente soy un miedo terrible político porque no soy político. Si ponen Toledo o Andrés Hurtado, Antauro Humala o Andrés Hurtado; le gano 20 mil veces a Antauro. Lo ha dicho ‘Vitocho’, que yo le ganaría a Antauro en una segunda vuelta”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar y Manuel Rosas, en Exitosa.