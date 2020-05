Cada vez que aparece en las pantallas o sube a un escenario, las risas están aseguradas. Con esa personalidad tan fresca y divertida que lo caracteriza, el actor y conductor del sintonizado programa “Noche de patas”, Andrés Salas, cuenta en entrevista para Correo lo difícil que le ha resultado adaptarse a las propuestas online en medio de la pandemia. Asimismo, habla de la organización ambiental “La marea” que lidera.

Conduces “Noche de patas” desde casa, ¿cómo tomaste este proceso?

Complicadísimo porque he tenido que aprender un montón sobre el sonido, las cámaras, etc. El equipo nos ha tenido paciencia, sobre todo a (Carlos) Vílchez y a mí, que somos unos negados a la tecnología. (Risas)

En tiempos de pandemia, ¿qué tan relevante consideras que son los programas de entretenimiento?

Muy importante. Por ejemplo, yo vivo solo con mi perro y no tengo interacción con nadie, entonces para mí ver un programa de entretenimiento es una ventana a la calle, es un desahogo.

¿Está siendo difícil pasar esta cuarentena solo?

No mucho. Mis amigos dicen que yo ya vivía en aislamiento social, porque no salgo mucho. (Risas) Lo que sí me cuesta es no poder juntarme con mi familia y amigos. No poder trabajar y jugar fútbol también me frustra.

¿Qué sientes que has aprendido en estos más de 70 días?

A tenerme paciencia. Por otro lado, he aprendido a escuchar a los demás.

La cancelación o suspensión de eventos de espectáculos representa una gran pérdida económica...

Sí, en el ambiente artístico nunca tenemos algo estable, precisamente por eso debemos tener una mejor cultura de ahorro, pero es algo que no lo suelen hacer.

¿Tú tienes el hábito de ahorrar?

Sí, y es gracias a mi familia. Mis papás hacían que una porción de mis propinas las guardara en una latita. La frase “guarda pan para mayo” siempre la he tenido presente.

¿Cómo ves esta nueva forma de hacer obras a través de la plataforma digital Zoom?

Si a mis compañeros les resulta, está bien. No tengo ninguna queja, son sus formas de buscársela.

¿Aceptarías una propuesta así?

No lo sé, prefiero ver la obras en un teatro y, como te dije, soy malo con la tecnología. Pero si las cosas van hacer así siempre, no me va a quedar de otra. Para los actores, también es una forma de estar en constante entrenamiento y de exponernos.

Cambiando de tema, cuéntanos acerca de “La marea”...

Es una organización ambiental de la que soy cofundador con Sergio Urrutia. Con esta comunidad buscamos preservar a la naturaleza y entre nuestras actividades realizamos la limpieza de playas.

Esta pandemia ha sido un respiro para el planeta…

Sí, todo ha cambiado. El cielo está más despejado, el sol dura más tiempo, hay más aves. Me apena pensar que las personas al salir (de la cuarentena), no hayan aprendido nada sobre el cuidado del planeta.

¿Crees que habrá un mundo mejor cuando esto acabe?

Espero que sí. Actualmente, las personas en lugar de tener una participación activa, solo critican. La filosofía de “La marea” es: “Seamos realmente el cambio que queremos ver”.

Perfil

Andrés Salas es actor. Participó en la saga peruana “¡Asu mare!” (2013, 2014 y 2018). También formó parte de las dos cintas de “Once Machos” (2017 y 2018). Actualmente, conduce el programa “Noche de patas” junto a Carlos Vílchez, Óscar López Arias y Gonzalo Revoredo.