Andrés Vilchez sobre Alessandra Fuller: "Estoy esperando que me diga que sí"

Síguenos en Facebook

Andrés Vílchez y Alessandra Fuller viajan y realizan actividades juntos siempre despertando rumores de un presunto romance, sin embargo nunca han hablado directamente sobre una relación amorosa pero esta vez quien se animó a revelar detalles fue el joven actor.

En declaraciones para El Popular, Andrés Vílchez dijo que sí hay mucho cariño hacia la actriz y que está esperando que le acepte porque ya le ha manifestado sus sentimientos

“Preguntale a ella (risas), estoy esperando en cola que me diga que sí. Ya le tiré el maíz, solo falta que pique (risas). Hay bastante cariño entre ambos, aunque por el momento estoy enfocado completamente en mi trabajo y seguir buscando oportunidades en el extranjero ”, dijo al mencionado medio.

El artista reveló que por el momento solo es amigo de Ale, pero que no descarta convertirse en algo más en el futuro.

“Alessandra está de viaje disfrutando de sus vacaciones universitarias, en cambio a mí ahora me tocó trabajar. ¿Si estamos enamorados? Es verdad que somos buenos amigos, pero uno no sabe lo que pueda pasar, no lo descarto para nada. Con Ale tenemos una química muy hermosa, tenemos la confianza de ser libres con nuestro cariño para expresarlo en público”, explicó.