Andy Timmons, considerado entre los 20 mejores guitarristas del mundo, llegará a Lima para cerrar la primera edición del GuitarFest Perú, el domingo 13 de octubre en el Teatro Segura de la capital. Fundador de la mítica banda Danger Danger, con la que vendió millones de discos y obtuvo varios números uno, también fue sesionista de infinidad de estrellas musicales, como Olivia Newton-John, Paul Stanley (KISS), Paula Abdul, entre otros, conversó con CORREO sobre el actual protagonismo de la guitarra eléctrica en la música, la situación del rock frente a la moda y cómo es que ningún género musical en boga podrá desterrarlo del gusto popular.

Hace muchos años que no visitas Perú, ¿las expectativas del regreso son grandes?

Estoy muy emocionado de volver a Perú y verlos a todos. Siempre estoy muy agradecido de tener amigos y fans en ese hermoso país y no veo la hora de tocar en el Teatro Segura, cerrando la primera edición del GuitarFest. Lamento que haya tardado tanto en volver. Tengo buenos recuerdos de mis conciertos y de mis visitas turísticas allí.

Fuiste protagonista de la época dorada del Glam Rock a finales de los 80′s hasta buena parte de los 90′s, ¿qué significó para ti haber estado ahí y cómo fue tu experiencia compartiendo escenario con grandes bandas en esos años? Realmente fue una época increíble y tengo que agradecerle a Danger Danger por haberme llevado a la escena mundial. Mi primer concierto fue viendo a Kiss en 1976 en el Destroyer Tour, y ese fue el día en que supe que quería ser guitarrista profesional. Como soy de un pequeño pueblo de Indiana (EEUU), nunca imaginé que 14 años después estaría abriendo sus giras Hot In The Shade y Revenge. Esos años en Danger Danger me sirvieron para aprender cómo veo el resto de mi carrera y qué considero importante.

¿Sabías que en Latinoamérica mucha gente dice que la música urbana y el reggaetón han matado al rock? ¿Qué piensas de estas declaraciones?

Nada… nunca… puede matar a la música rock. Siempre vivirá en los corazones y almas de tantas personas. Puede que haya otros estilos de música que la población en general se alimente a mayor escala, pero eso no significa que sea mejor ni nada por el estilo. ¿Te encanta la guitarra? ¿Te encanta el rock? Entonces por supuesto que está viva.

¿Consideras que la guitarra sigue siendo la gran protagonista de la música? ¿O crees que ya ha sido desplazada por la computadora u otras tecnologías? ¡La guitarra siempre será una increíble herramienta de expresión! Desde Segovia hasta Django, pasando por Wes Montgomery, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Steve Ray Vaughan y Jeff Beck… la guitarra sigue evolucionando y se utiliza constantemente de formas nuevas y creativas para crear música que conmueve el alma. No he escuchado a una computadora hacer eso.

¿Qué opinas de los miles de niños y niñas que muestran su talento artístico en redes como Instagram y/o TikTok? ¿Cuál crees que sería el siguiente gran paso para desarrollar sus carreras?

Siempre me emociona y me sorprende algo del talento que veo en las redes sociales. Mi mejor consejo es que toquen y compongan lo que sientan naturalmente en lugar de “intentar” ser lo que creen que los demás quieren escuchar. La autenticidad es uno de los factores más importantes en la música de alguien que la gente siente.

En cuanto a tu participación en GuitarFest Perú, el domingo 13 de octubre en el Teatro Segura, ¿en qué consistirá tu show? Tocaré una gran variedad de música que abarca toda mi carrera como solista e incluiré los favoritos de los fans,como “Cry For You” y “Groove Or Die”. Es un gran honor volver al Perú para participar del primer GuitarFest. Hay muchos grandes músicos en el mundo que podrían haber sido invitados y me eligieron a mí, eso ya es algo que me pone feliz.

¿Qué opinas de certámenes musicales como el GuitarFest, que se ha paseado por Latinoamérica y ahora quiere encontrar al mejor guitarrista del Perú?

Aunque me da miedo la palabra “competencia”, creo que cualquier situación que aliente a los guitarristas a dar lo mejor de sí y a trabajar duro es extremadamente positiva. Es una gran manera para que adquieran experiencia y sean escuchados, independientemente de si ganan o no. Con solo hacer ese esfuerzo, ya han “ganado” algo grandioso.