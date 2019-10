Anelhí Arias perdió el control en entrevista cuando conductoras la criticaron por hacer 'cherry' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La exporrista Anelhí Arias vivió un tenso momento en un enlace en vivo con el programa 'Válgame' tras recibir críticas de las conductoras por promocionar primero sus shows antes de hablar del tema de sus hijas, motivo por el cual la llamaron para entrevistarla.

Minutos antes, su exesposo el cubano Dayron Martin había expresado en el set de televisión que sus hijas no tenían interés en ver a su madre. El panel le preguntó si aceptaría estar presente en un enlace en vivo con Anelhí. No aceptó hablar con la madre de sus hijas pero no se opuso a que el panel conversara con ella en vivo.

Por su parte Anelhí Arias se enlazó con el programa y sorprendió al empezar su diálogo haciendo "cherry". Karla Tarazona, Janet Barboza y Kurt Villavicencio la criticaron por esto, pero ella respondió.

"Déjame porque es mi trabajo. Es mi trabajo. Yo voy a contestar todo lo que tengo que contestar, pero como tengo toda la bronca encima... Por favor, déjenme terminar ¡Estoy hablando de mis hijas, pero estoy trabajando porque tengo que hacerlo por ellas! Yo no sé en qué va a acabar esto, me puedo levantar de acá y me voy porque ese señor está hablando estupideces", dijo la exporrista.

Al escuchar esto el panel llamó a la calma, pero Anelhí lejos de guardar tranquilidad siguió molesta.

"¡Déjame terminar! ¡Tengo que trabajar! Yo vivo de mi trabajo, a mí nadie me mantiene. ¡Déjenme hablar de mi trabajo! El señor puede, déjenme a mí también. No me puedo relajar porque el señor está diciendo demasiadas estupideces. Tanto escándalo hacen", dijo Anelhí.