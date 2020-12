La empresaria y modelo Angie Arizaga confesó en el programa ‘En boca de todos’ que su actual pareja Jota Benz es el amor de su vida. Para felicidad de sus seguidores señaló que no puede ocultar más el amor que siente por él.

Todo sucedió en una secuencia de ‘En boca de todos’ cuando Ricardo Rondón le pidió que revele, quién es el amor de su vida y ella señaló que su nombre empieza con “J”. Lo que causó la algarabía entre los conductores del programa.

Tras el terremoto que causó su respuesta en pleno set del programa, Angie Arizaga aseguró que se encuentra tranquila y feliz al lado de Jota Benz.

“Tampoco voy a esconder lo inevitable. Hoy por hoy estoy tranquila y feliz al lado de una linda persona y eso es suficiente para ustedes por el 2020”, dijo contenta la empresaria.

El fin de semana pasado, Angie aseguró que no ocultará más su relación con el novel rapero y que es probable que los sigan viendo juntos porque están en un buen momento de la relación.

“Hay una linda relación, pero quiero guardarme algo de privacidad, pero tampoco me escondo. Si me van a ver en la calle caminando con él, si me ven conversando es normal porque estamos saliendo. No me voy a esconder, si me ven, me ven. Mi frase es lento, pero seguro para mi vida y el amor”, dijo Angie en esa oportunidad.