Angie Arizaga: hoy dictan sentencia para su ex amigo, quien denunció violencia de Nicola Porcella (VIDEO)

Angelo Lazo, joven actor que denunció el 2015 una presunta agresión de Nicola Porcella contra su ex amiga Angie Arizaga, escuchará hoy el fallo final de un juicio que afronta desde hace 4 años por mostrar mensajes de voz de la chica reality quejándose de haber sido maltratada físicamente por Porcella.

Con el fin de ayudarla, Lazo denunció este hecho públicamente ante Magaly Medina en aquel año, sin embargo terminó afrontando procesos judiciales pues la conductora de televisión presuntamente agredida prefirió respaldar a Nicola Porcella.

"Lo único que espero es que se haga justicia. Yo vengo a recalcar yo denuncié un delito, yo denuncié violencia. El código penal estipula que la violencia es un delito. Confío en la justicia de mi país", señaló Angelo Lazo antes de escuchar la sentencia sobre su caso.

Recordemos que en agosto de este año, Magaly Medina reveló un video en el que se ve a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga.

"A mi se me señaló mucho, pisaron mi honra, me humillaron. A mi me acusaron de lucrar y de vender los audios en diversos medios y no fue así porque a mi se me investigó más de cuatro años. Hasta ahora sigo un proceso. El tiempo pone a todos en su lugar y el tiempo me dio la razón", contó Angelo Lazo tras ver las imágenes de Angie y Nicola discutiendo fuera de una discoteca hace dos meses.