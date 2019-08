Angie Arizaga niega agresiones verbales de Nicola Porcella: "No fue hacia mí, éramos un grupo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras las imágenes donde se observa a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga, la popular 'Negrita' se comunicó con el programa de Magaly Medina para pronunciarse sobre el tema.

"Mi llamada es porque quiero aclarar las imágenes. No fue hacia mí Magaly, éramos un grupo, que quieran sacar de contexto las imágenes que están viendo es muy distinto. No fue hacia mí, fue hacia un grupo de amigos. (...) Fue simplemente un 'apura' al grupo, no fue hacia mí", señaló la chica reality.

Asimismo, la integrante de 'Esto es Guerra' aseguró que mantiene un trato cordial con el 'guerrero' y se enfrentó en reiteradas ocasiones a la polémica conductora para negar que Nicola Porcella la haya agredido verbalmente.

"Nicola y yo trabajamos juntos, entonces tenemos un ambiente tranquilo, nos llevamos bien. No permitiría que él me insulte y él tampoco permitiría que yo lo insulte. (...) Ese insulto fue al aire, no fue hacia mí, es hacia un grupo de amigos, obviamente graban lo que quieren", sostuvo Angie Arizaga en otro momento de la llamada telefónica.