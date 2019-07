Angie Arizaga se pronuncia tras ser captada junto a Fabio Agostini en el cine (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina donde se ve a Angie Arizaga y Fabio Agostini juntos en el cine, la popular 'Negrita' se pronunció sobre los rumores en torno a una posible relación con el modelo español.

"Ya estoy aburrida, ya ni cansada, estoy aburrida de que no puedo tener amigos. No entiendo, qué tiene de malo que salga con un amigo o no. No hay nada malo en las imágenes. Aparte saben que Fabio y yo somos amigos hace tiempo, lo conocí en 'Esto es Guerra', así que tranqui", comentó la conductora de 'La Previa'.

Asimismo, Angie Arizaga remarcó que continúa soltera y no dejará de salir con sus amigos pese a que intenten sacarle imágenes comprometedoras.

"Siempre ha habido una amistad de por medio, entonces decidimos ver una película y ya está, o sea yo no le veo nada de malo. Yo no le veo cuál es lo 'wao' a una simple salida de amigos, no hay nada", agregó la chica reality.

Por otro lado, Angie Arizaga contó que a Fabio Agostini también le dio risa el anuncio de un 'ampay'. "Somos amigos, le conté y se mató de risa porque no hay nada pues, somos 'patas'", sostuvo sonriente la también actriz.