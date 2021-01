Luego de que vaticinaran que su relación terminaría este año, la modelo Angie Arizaga salió al frente a defender el futuro de su relación con Jota Benz y aseguró que la está pasando increíble.

Así lo señaló para América Espectáculos, donde contó que está en duda su regreso a ‘Esto es guerra’ debido a las hernias que presenta en la columna. El médico le ha indicado no realizar ningún tipo de fuerza por varios meses.

“Cada uno forma su futuro, tal vez puedan decirte alguna cosa, pero ese futuro puede cambiar. Entonces, yo no me voy a dejar llevar por los pronósticos… (Tener hijos) sería bonito pero tiempo al tiempo. Ahorita la estoy pasando increíble”, señaló Angie Arizaga.

“Esto es guerra es mi familia, pero no sé cómo se den las cosas. También tengo dos hernias, eso es algo que me está jugando en contra, estoy con descanso. Puedo hacer todo menos cargar peso. Entonces, no sé si eso me detenga, no sé si mis jefes quieran o me llamen, pero tengo ganas de trabajar”, añadió la influencer.

Además, anunció que sorprenderá a sus seguidores con un viaje de trabajo que será “increíble”. También tiene planeado acercarse más a su público mediante sus redes sociales.

“Este año quiero hacer de todo, el año pasado fue un año complicado nos han parado. Este año quiero trabajar bastante ya se enterarán. Haré más contenido para mis redes sociales, mi canal de YouTube, quiero mantener una constancia y que el público sepa más de mí”, aseguró.