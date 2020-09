La hermana menor de Angie Arizaga, Evelyn no solo es influencer y empresaria sino que ahora debutó como modelo para el programa ‘En boca de todos’, el que presentó el detrás de cámaras de sesión de fotográfica.

Evelyn Arizaga en esta sesión de fotos realizó un tributo a nuestro país que dejó boquiabiertos a los conductores del programa y también sus seguidores en redes sociales.

La hija menor de la familia Arizaga representó la costa, sierra y selva del Perú a través de su vestimenta, peinado y maquillaje.

“He visto la idea de las fotos y me gustó un montón, así que voy a dar lo mejor. Me muero de los nervios porque hay que interpretar cada uno de los trajes. No sé si me saldrá bien pero bueno”, señaló Evelyn.

Pese a lucir nerviosa para esta importante sesión fotográfica se desenvolvió de una manera profesional que le augura una buena carrera en el mundo del espectáculo.