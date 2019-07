Angie Arizaga y Nicola Porcella se reencontraron en casa de un amigo en común (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Angie Arizaga y Nicola Porcella se volvieron a ver las caras tras su separación en una reunión realizada en la casa de un amigo en común que cumplió años, reveló el programa 'Válgame Dios'.

Según el conductor de 'Estás en Todas' pese a estar en el mismo espacio no conversaron, pero sí llevaron una relación cordial. "No tiene nada de malo. No (me ha vuelto a latir el corazón). Ni un poquito. No, no hemos bailado . Era una reunión nada más", respondió a una reportera.

Además descartó que hayan retomado una amistad. "No, nada, no hay remember. Simplemente un tema cordial nomás y listo, por ahora no", contó.

Recordemos que en julio del 2018, Angie Arizaga confirmó el fin de su relación con Porcella, con quien llevaba varios años de relación desde que se conocieron en el programa 'Esto Es Guerra'.