Angie Jibaja se burla de Tilsa Lozano por el bajo rating de su nuevo programa (VIDEO)

Tras el debut de Tilsa Lozano como conductora de 'En Exclusiva', Angie Jibaja demostró que no tiene una buena relación con la ex 'Vengadora' y no dudó en burlarse de su bajo rating.

"¿Sabías que la 'rabo de paja' tenía 1 punto de rating? O sea un punto y qué es eso de sus seguidores, no entiendo... Digo sus seguidores de Instagram, o sea eso es 'fake', comprado, asu qué feo", comentó la popular 'Chica de los tatuajes' sobre la primera semana del programa de espectáculos.

A través de sus historias de Instagram, la modelo peruana arremetió contra la popular 'Tili' asegurando que el karma existe para la gente que hace cosas malas.

"Pero humildemente aquí se le puede subir un poquito, ¿no? Pero cuando la gente hace cosas malas, pero de esa magnitud, bueno ya qué se puede esperar... un punto de rating", agregó en otro de sus videos.