​Angie Jibaja: Jean Paul Santa María no habría firmado a sus hijos (VIDEO)

Angie Jibaja está dando de qué hablar luego de haber estado desaparecida junto a su amiga Caroline Visser, con esto se dio a conocer que la modelo peruana perdió la "tenencia temporal" de sus hijos por decisión de las autoridades del Ministerio de la Mujer.

Es así que Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, reveló al programa Magaly TV, la firme que la tenencia de los dos hijos que tiene fruto de la relación que tuvo con Jean Paul Santa María la tiene hoy la hermana de esta.

A la pregunta de por qué no tiene la "tenencia" el cantante, la madre de Angie Jibaja reveló: "Porque Jean Paul ni siquiera los ha firmado hasta ahora, las partidas no tienen la firma de Jean Paul entonces para ellos él está descalificado; aparte él ha demostrado que no cumple con sus hijos", sostuvo Maggie Liza.