Angie Jibaja revela que "pasó una noche" con Jefferson Farfán: "Es bien guapo" (VIDEO)

La actriz Angie Jibaja se sometió al polígrafo de 'El Valor de la Verdad' y en el programa, emitido en la noche del último sábado, confesó que "pasó una noche" con Jefferson Farfán en una 'suite' de cinco mil dólares sólo para "conversar".

"Una noche de amistad. Conversamos bastante, toda la noche. Sinceramente no pasó nada. A mí sí (pagó cinco mil dólares sólo para conversar), me han pagado eso por solamente (conversar). Lo siento, creo que si tenía alguna intención conmigo, le salió el tiro por la culata", expresó la 'Chica de los Tatuajes'.

Angie Jibaja resaltó la belleza de la 'Foquita' Farfán y aceptó que hubo contacto físico entre sus labios y los del delantero de la selección peruana.

"Bueno, hubieron sus besitos. Es súper guapo, a mí me gustan los hombres así, es bien guapo. Me refiero a su estilo, su ropa. Es guapísimo y los hombres mulatos me encantan. Es rico el negro, está bueno", manifestó.

"En el momento de hecho que pudo haber pasado otra cosa, pero yo no quería que me tome así. No me gusta, son 'antieso'. Así como 'te pago una suite de cinco mil dólares y me acuesto contigo', no. Siempre he ido en contra de eso por lo mismo que en algún momento me acusaron de eso. Siento como un rechazo y una rabia cada vez que alguien me propone una cosa así. Me acaban de proponer eso hace cinco minutos", agregó.