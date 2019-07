Antonella De Groot confirma que ya no continúa con Mauricio Diez Canseco (FOTO)

Antonella De Groot sorprendió al contestar que "ya no" está con su esposo Mauricio Diez Canseco cuando una usuaria de Instagram le preguntó si su matrimonio continuaba.

"Anto, ¿ya no estás con Mauricio? Ya no suben fotos juntos", preguntó una de sus seguidoras y ella le respondió "Ya no...".

Fuente: Mujeres al Mando

Como se sabe, la modelo y el empresario se dieron el 'sí' en mayo de 2016; y en febrero del 2018 nació el primer hijo de la pareja.

El año pasado Antonella de Groot se pronunció sobre su relación con Mauricio Diez Canseco, todo ello debido a que un cibernauta le preguntó si era cierto que el romance había llegado a su fin: "Se dice que ya no tienes nada con Mauricio, solo rol de padres", se lee en Instagram.

Tras ello, Antonella de Groot rompió su silencio y se pronunció al respecto descartando el fin de su relación: "Señores, ¡basta! Jajaja me muero de risa. Estamos mejor que nunca. A todo lado juntos", escribió la modelo. Sin embargo, las cosas cambiaron.