Antonio Pavón sobre el fin de la relación de Sheyla Rojas: "No le doy mi apoyo"

Síguenos en Facebook

Antonio Pavón sorprendió al señalar que no le brinda su apoyo a la madre de su hijo, Sheyla Rojas, tras enterarse del fin de su relación amorosa con Pedro Moral.

“No le doy mi apoyo, no tengo nada que ver ahí, ella es adulta y sabe lo que hace. Solo me preocupa la tranquilidad de mi hijo y quién será la próxima persona que vaya a estar a su lado”, manifestó el torero español.

El exchico reality aseguró que solo le preocupa la tranquilidad de su pequeño hijo y quién será la próxima persona que estará a su lado.

“Mi hijo no tiene idea de lo que está pasando, pero yo siempre voy a estar pendiente de él”, agregó Antonio Pavón en una conversación por WhatsApp con Trome.

Como se recuerda, Antonio Pavón y Sheyla Rojas protagonizaron un enfrentamiento mediático pues el español la acusaba de no dejarle ver a su hijo.